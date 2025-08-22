Матич согласился перейти в «Сассуоло»
Полузащитник Неманья Матич близок к переходу в «Сассуоло», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 37-летний серб согласился подписать с итальянской командой однолетний контракт, который предусматривает продление еще на сезон.
14 августа «Лион» объявил об уходе Матича. Полузащитник провел за клуб 58 игр, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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14
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15
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16
|Дженоа
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17
|Лечче
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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|Рома – Фиорентина
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|Аталанта – Сассуоло
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|Болонья – Лацио
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|Фрозиноне – Ювентус
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|Дженоа – Наполи
|- : -
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|Интер – Монца
|- : -
|23.08
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|Парма – Кальяри
|- : -
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|00:00
|Торино – Милан
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|Удинезе – Комо
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