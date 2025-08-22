Матич согласился перейти в «Сассуоло»

Полузащитник Неманья Матич близок к переходу в «Сассуоло», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 37-летний серб согласился подписать с итальянской командой однолетний контракт, который предусматривает продление еще на сезон.

14 августа «Лион» объявил об уходе Матича. Полузащитник провел за клуб 58 игр, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.