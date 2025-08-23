«Наполи» возобновил обсуждение трансфера полузащитника «Аталанты» Брешианини

«Наполи» продолжил переговоры по поводу подписания полузащитника «Аталанты» Марко Брешианини, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, за 25-летнего итальянца могут заплатить до 15 миллионов евро. При этом пока не ясно, готова ли «Аталанта» расстаться с игроком.

В сезоне-2024/25 Брешианини играл в аренде в «Фрозиноне». В 38 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Аталантой» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.