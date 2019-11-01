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Магат может стать главным тренером «Удинезе»

21:40
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Бывший главный тренер «Баварии» и «Вольфсбурга» Феликс Магат может возглавить «Удинезе», утверждает calciomercato.it. По информации СМИ, 66-летний немецкий специалист был предложен семье Поццо, которая является владельцами клуба.

Магат становился трижды чемпионом Германии вместе с «Баварией» и дважды выигрывал Кубок страны.

Ранее стало известно, что Игор Тудор покинул «Удинезе». Среди кандидатов на пост главного тренера команды называют Дженнаро Гаттузо и Массимо Карреру.

«Удинезе» с 10 баллами занимает 14-е место в турнирной таблице серии А.

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