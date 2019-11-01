Тудор уволен с поста главного тренера «Удинезе»

«Удинезе» официально расстался с главным тренером Игором Тудором, сообщает сайт клуба.

После десяти туров чемпионата Италии «зебры» занимают 14-е место. На выходных «Удинезе» был разгромлен «Аталантой» на ее поле (1:7), а затем проиграл дома «Роме» (0:4), при том, что соперник еще на 31-й минуте остался в меньшинстве.

Тудор, ранее возглавлявший «Хайдук», ПАОК и «Галатасарай», тренировал «Удинезе» с марта этого года. Ранее он работал с итальянской командой с апреля по июнь 2018-го.

Главным претендентом на пост нового тренера «Удинезе» считается Дженнаро Гаттузо. Также на этот пост претендует бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. В число других претендентов на пост главного тренера входят Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

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