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Лука Тони: «Секрет долгой карьеры? Он прост — это злость»

Лука Тони раскрыл секрет долгой карьеры
Виктория Кравченко
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Экс-нападающий «Баварии» и «Ювентуса» Лука Тони, ставший в 2006 году чемпионом мира в составе сборной Италии, рассказал секрет долгой карьеры. В свой последний сезон он стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. На тот момент ему было 38 лет.

«Секрет долгой карьеры? Он прост — это злость. В хорошем смысле слова. Та злость, которая заставляет тебя выкладываться, когда тебе говорят, что ты стареешь, что тебе пора заканчивать карьеру. Эти критики становятся бензином для твоих ног и адреналином для тела», — цитирует экс-игрока ITASportPress.

Футболист завершил карьеру в 2016 году в «Эллас Вероне». Всего за карьеру он провел 577 матчей и забил 269 голов. В его активе пять трофеев.

Лука Тони
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 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
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 Милан 19 11 5 3 35-24 38
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 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
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 Рома 19 11 4 4 25-16 37
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 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
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 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
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 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
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 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
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 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
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 Монца 19 6 4 9 23-28 22
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 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
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 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
16
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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27.01 20:30
Болонья – Специя
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Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
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 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
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 - : -
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Наполи – Рома
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Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Мариу Руй

Мариу Руй

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

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