Конте считает, что Эриксен может стать дополнительным оружием для «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что полузащитник Кристиан Эриксен может стать дополнительным оружием для команды.

«Мы надеемся, что Эриксен сможет нам помочь. Он может быть для нас дополнительным оружием, но футболист не может быть на поле только во время штрафных», — цитирует Конте Sky Sport Italia.

В сезоне-2020/21 28-летний футболист в 15 матча за «Интер» отметился 1 голом. Соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до 2024 года. Сообщалось, что датчанин этой зимой может покинуть команду.