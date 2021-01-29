Раньери рассказал об ожиданиях от матча «Сампдории» с «Ювентусом»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери на пресс-конференции рассказал об ожиданиях от матча чемпионата Италии с «Ювентусом».

«Ювентус» — команда с новым тренером. У них идет все хорошо. Но и «Сампдория» сильно изменилась. Пришли новые футболисты, которые постепенно набирают форму. Матч с «Ювентусом» должен быть идеальным. Нам нужно приложить все усилия, не помешает немного удачи", — сказал Раньери.

Встреча «Сампдории» с «Ювентусом» состоится 30 января. Начало — в 20.00 по московскому времени.