Раньери рассказал об ожиданиях от матча «Сампдории» с «Ювентусом»
19:25
Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери на пресс-конференции рассказал об ожиданиях от матча чемпионата Италии с «Ювентусом».
«Ювентус» — команда с новым тренером. У них идет все хорошо. Но и «Сампдория» сильно изменилась. Пришли новые футболисты, которые постепенно набирают форму. Матч с «Ювентусом» должен быть идеальным. Нам нужно приложить все усилия, не помешает немного удачи", — сказал Раньери.
Встреча «Сампдории» с «Ювентусом» состоится 30 января. Начало — в 20.00 по московскому времени.
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