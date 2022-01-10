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Кьеза может пропустить остаток сезона из-за травмы в матче с «Ромой»

01:22
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза получил травму в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:3), сообщает DAZN.

По данным источника, у футболиста может быть разрыв крестообразной связки колена. В таком случае футболист пропустит остаток сезона. Состояние игрока будет оценено завтра. После игры он не мог самостоятельно передвигаться.

Кьеза был заменен на 32-й минуте. Вместо него вышел Деян Кулушевски. 24-летний итальянец в текущем сезоне провел 18 матчей за команду во всех турнирах и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 20:30. Olimpico (Рим)
Рома
3:4
Ювентус
Голы
Абрахам, 11 (1:0), Дибала, 18 (1:1), Мхитарян, 48 (2:1), Пеллегрини, 53 (3:1), Локателли, 70 (3:2), Кулушевски, 72 (3:3), Де Шильо, 77 (3:4)
Нереализованный пенальти
Пеллегрини 83
Рома
Руй Патрисиу Роджер Ибаньес Винья Смоллинг Кристанте Пеллегрини (Майораль, 87 ) Мэйтланд-Найлс Верету (Перес, 78 ) Мхитарян Абрахам Афена-Гьян (Шомуродов, 71 )
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Ругани Маккенни Локателли Бентанкур (Артур, 64) Дибала (Кьеллини, 82) Куадрадо Кин (Мората, 64) Кьеза (Кулушевски, 32)
Предупреждения
Верету 50, Роджер Ибаньес 51, Кристанте 76  -  Куадрадо 45, де Лигт 52, Локателли 65
Удаления
де Лигт 81 (вторая ж.к)
Судьи
Масса

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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