Индзаги: «Если посмотреть на статистику, то «Интер» заслужил победу над «Лацио»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:1).

«Естественно, мы хотели начать год с победы. Это было непросто — мы играли против качественной команды, которая хорошо организована и, несмотря на игру в четверг, все еще была физически острой. Если посмотреть на статистику, то «Интер» заслужил победу.

Мне повезло, что у меня есть отличные игроки. Мы должны продолжать в том же духе, потому что все наши соперники сегодня победили. Нет времени останавливаться и думать, мы просто должны продолжать побеждать.

Когда 22 октября мы отставали от лидера на семь очков, никто не говорил о нашем чемпионстве. Теперь, после восьми побед подряд, вполне естественно, что люди будут это обсуждать. Мы можем использовать это только как мотивацию для дальнейшего совершенствования», — приводит слова Индзаги Football Italia.

После этого матча «Интер» с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Лацио» с 32 очками — на восьмой строчке.