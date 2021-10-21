Кьеллини: «Для «Ювентуса» было бы лучше, если бы Роналду ушел раньше»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Роналду ушел 28 августа, для нас было бы лучше, если бы он ушел раньше. Это было несложно переварить, но это нас удивило, и, на мой взгляд, мы поплатились очками в первых матчах.

Если бы он ушел 1 августа, у нас бы было больше времени, чтобы лучше подготовиться к началу чемпионата.

Он достиг той точки, где ему понадобилось новое вдохновение и команда, которая будет играть на него, потому что момент, когда он находит такую команду — ключевой. Это меня не удивило, потому что это было видно в течение всей его карьеры и трех лет с нами", — приводит слова Кьеллини As.

В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и сделал 5 результативных передач.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В августе 2021 года 36-летний португалец, ранее игравший за «Реал» и «Ювентус», вернулся в английский клуб.