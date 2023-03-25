Кассано: «Рома» — позор итальянского футбола. Моуринью ничего не показал»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался об успехах «Ромы в текущем сезоне.

«Стычки, жестикуляции, словесные выпады... О чем мы говорим? В каждом матче мне приходится наблюдать, как на поле выбегает вся их скамейка запасных. Это позор итальянского футбола. Клуб мог финишировать вторым, но Моуринью ничего не показал с тех пор, как пришел, он шел от плохого к худшему. «Лацио» пытался сделать все возможное, чтобы реализовать свой игровой план, тогда как «Рома» и Дибала выглядели жалко», — приводит слова Кассано Roma Press.

«Рома» располагается на пятом месте в турнирной таблице серии А, набрав 47 очков за 27 матчей.