Спаллетти: «Президент «Наполи» сомневался в подписании Кварацхелии»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, что президент команды Аурелио Де Лаурентис сомневался в трансферах нападающего Хвичи Кварацхелии и защитника Ким Мин Джэ.

«Де Лаурентис сомневался в их подписании. Мы разговаривали по ночам, прежде чем подписать их обоих, потому что я работал в России раньше, я звонил туда некоторым друзьям, чтобы узнать немного больше о Кваре. Де Лаурентис скептически относился к различиям между их лигами и Серией А, но в наши дни границы в футболе стали тоньше», — приводит слова Спаллетти TMW Radio.

22-летний грузин выступает за «Наполи» с лета 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за неаполитанцев 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице серии А, набрав 71 очко.