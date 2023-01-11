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Сегодня, 01:34

«Интер» выиграл у «Пармы» в дополнительное время и прошел в четвертьфинал Кубка Италии

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Интер» — «Парма».
Фото Global Look Press

«Интер» обыграл «Парму» дома в матче 1/8 финала Кубка Италии — 2:1.

На 38-й минуте полузащитник гостей Станко Юрич забил первый гол. Форвард хозяев Лаутаро Мартинес сравнял счет на 88-й минуте и перевел игру в дополнительное время. На 110-й минуте защитник Франко Ачерби принес «Интеру» победу.

В четвертфинале Кубка Италии «Интер» встретится с победителем матча «Аталанта» — «Специя».

Италия. Кубок. 1/8 финала
10 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:1
Парма

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Парма
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0
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
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15.01 22:45
Рома – Фиорентина
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16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
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 7 1 2
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