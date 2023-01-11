«Интер» выиграл у «Пармы» в дополнительное время и прошел в четвертьфинал Кубка Италии
«Интер» обыграл «Парму» дома в матче 1/8 финала Кубка Италии — 2:1.
На 38-й минуте полузащитник гостей Станко Юрич забил первый гол. Форвард хозяев Лаутаро Мартинес сравнял счет на 88-й минуте и перевел игру в дополнительное время. На 110-й минуте защитник Франко Ачерби принес «Интеру» победу.
В четвертфинале Кубка Италии «Интер» встретится с победителем матча «Аталанта» — «Специя».
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|
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|17
|11
|4
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|37
|
3
|Милан
|17
|11
|4
|2
|33-18
|37
|
4
|Интер
|17
|11
|1
|5
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|34
|
5
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|31
|
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|
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|
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|
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|19
|
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|7
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|19
|
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|15-22
|19
|
14
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|
15
|Монца
|17
|5
|3
|9
|19-25
|18
|
16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|
17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|
18
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|
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|0
|7
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|17
|2
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|13.01
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|- : -
|14.01
|17:00
|
Кремонезе – Монца
|- : -
|14.01
|20:00
|
Лечче – Милан
|- : -
|14.01
|22:45
|
Интер – Верона
|- : -
|15.01
|14:30
|
Сассуоло – Лацио
|- : -
|15.01
|17:00
|
Торино – Специя
|- : -
|15.01
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|15.01
|20:00
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
|15.01
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|16.01
|22:45
|
Эмполи – Сампдория
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|Г
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|
Виктор Осимхен
Наполи
|10
|
|
Марко Арнаутович
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Лаутаро Мартинес
Интер
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|К
|Ж
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
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|1
|2
|
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Себастьяно Луперто
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|1
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|15
|1
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