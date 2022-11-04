«Интер» намерен начать переговоры с Джеко по новому контракту

«Интер» готов предложить нападающему Эдину Джеко новый контракт, сообщает Calciomercato.

По данным источника, команда серии А хочет сохранить 36-летнего футболиста, у которого соглашение истекает в конце сезона, еще на год.

Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. В этом сезоне он сыграл 18 матчей в составе команды во всех турнира, забил 6 голов и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.