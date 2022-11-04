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Сегодня, 20:45

«Интер» намерен начать переговоры с Джеко по новому контракту

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Интер» готов предложить нападающему Эдину Джеко новый контракт, сообщает Calciomercato.

По данным источника, команда серии А хочет сохранить 36-летнего футболиста, у которого соглашение истекает в конце сезона, еще на год.

Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. В этом сезоне он сыграл 18 матчей в составе команды во всех турнира, забил 6 голов и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/inter-con-un-dzeko-cosi-l-assenza-di-lukaku-pesa-di-meno-pronto--57331
Эдин Джеко
ФК Интер (Интернационале)
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 Рома 12 8 1 3 16-11 25
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 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
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 Интер 12 8 0 4 25-17 24
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 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
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