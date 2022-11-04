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Сегодня, 19:24

Кварацхелия пропустит матч «Наполи» против «Аталанты»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустит матч 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Вингер не попал в заявку на игру из-за острой боли в пояснице, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

При этом сроки восстановления грузинского футболиста не называются.

21-летний Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле нынешнего года, на его счету 8 голов и 10 результативных передач в 17 матчах за команду.

«Наполи» после 12 туров итальянской Серии А занимает в турнирной таблице первое место, набрав 32 очка. Неаполитанцы опережают ближайшего преследователя — как раз «Аталанту» — на пять очков.

Матч «Аталанта» — «Наполи» состоится в субботу, 5 ноября.

Хвича Кварацхелия
ФК Аталанта
ФК Наполи
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
6
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Болонья 12 3 4 5 14-18 13
13
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
14
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
15
 Монца 12 3 1 8 11-21 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 12 1 2 9 11-24 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 22:45
Удинезе – Лечче
 - : -
5.11 17:00
Эмполи – Сассуоло
 - : -
5.11 17:00
Салернитана – Кремонезе
 - : -
5.11 20:00
Аталанта – Наполи
 - : -
5.11 22:45
Милан – Специя
 - : -
6.11 14:30
Болонья – Торино
 - : -
6.11 17:00
Монца – Верона
 - : -
6.11 17:00
Сампдория – Фиорентина
 - : -
6.11 20:00
Рома – Лацио
 - : -
6.11 22:45
Ювентус – Интер
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 7
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 11 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 10 1 3
Никола Ровелла

Никола Ровелла

Монца, Ювентус

 10 1 3
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