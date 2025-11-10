«Интер» победил «Лацио» и возглавил Серию А

«Интер» дома одержал победу над «Лацио» в 11-м туре чемпионата Италии — 2:0. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца».

Голы забили Лаутаро Мартинес и Анж-Йоан Бонни.

«Интер» набрал 24 очка и поднялся на первое место в таблице Серии А. «Рома», у которой такое же количество очков, находится на второй строчке.

У «Лацио» прервалась шестматчевая серия без поражений в Серии А — 3 победы и 3 ничейных резульатата. Команда с 15 очками занимает девятое место.