10 ноября, 00:43

«Интер» победил «Лацио» и возглавил Серию А

Ана Горшкова
Корреспондент
«Интер» — «Лацио» (2:0).
Фото Global Look Press

«Интер» дома одержал победу над «Лацио» в 11-м туре чемпионата Италии — 2:0. Матч проходил на стадионе «Джузеппе Меацца».

Голы забили Лаутаро Мартинес и Анж-Йоан Бонни.

«Интер» набрал 24 очка и поднялся на первое место в таблице Серии А. «Рома», у которой такое же количество очков, находится на второй строчке.

У «Лацио» прервалась шестматчевая серия без поражений в Серии А — 3 победы и 3 ничейных резульатата. Команда с 15 очками занимает девятое место.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур.
09 ноября, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:0
Лацио

Источник: Таблица Серии А
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
