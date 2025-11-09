«Рома» обыграла «Удинезе» и вышла на первое место в Серии А

«Рома» дома одержала победу над «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Олимпико».

Голы в матче забили Лоренцо Пеллегрини и Зеки Челик.

«Рома» набрала 24 очка и поднялась на первое место в Серии А. Далее с 22 очками располагаются «Милан» и «Наполи». «Удинезе» (15 очков) находится на 10-й строчке.

Следующий матч «Рома» проведет 23 ноября против «Кремонезе», а «Удинезе» 22 ноября примет «Болонью».