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«Интер» хочет арендовать у «Ливерпуля» Кьезу

Камила Абдурахманова
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Чемпион Европы в составе сборной Италии и полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза может в январе вернуться на родину, сообщает Tuttosport.

«Интер» планирует арендовать 27-летнего полузащитника в январе 2025 года до конца сезона с возможностью последующего выкупа трансфера. Инициатива по переходу Кьезы принадлежит президенту клуба нерадзурри Джузеппе Маротта, который ранее работал с футболистом в «Ювентусе».

Прошлым летом Кьеза перешел из «Ювентуса» в «Ливерпуль», но пока сыграл за новую команду только три матча.

Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2028 года. До перехода в «Ювентус» на постоянной основе (сначала он был там на правах аренды) Кьеза выступал за «Фиорентину». В составе туринцев полузащитник провел 131 матч, забил 32 мяча и отдал 23 голевые передачи. В 2021 году Кьеза стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии.

Федерико Кьеза
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
Джузеппе Маротта
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 8 2 2 19-9 26
2
 Интер 12 7 4 1 26-14 25
3
 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
4
 Аталанта 12 8 1 3 31-15 25
5
 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
6
 Ювентус 12 6 6 0 21-7 24
7
 Милан 11 5 3 3 20-14 18
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13
 Парма 12 2 6 4 16-18 12
14
 Верона 12 4 0 8 17-27 12
15
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
16
 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
18
 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
19
 Монца 12 1 5 6 10-15 8
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