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Патрик Виейра возглавит «Дженоа» вместо Джилардино

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший футболист «Арсенала» и сборной Франции Патрик Виейра станет главным тренером «Дженоа», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, генуэзцы уже достигли соглашения с 48-летним специалистом. В ближайшее время о назначении будет объявлено официально.

Виейра сменит в «Дженоа» Альберо Джилардино, который работает с командой с декабря 2022 года. После 12 туров «Дженоа» с 10 очками занимает 17-е место в серии А.

Последним местом работы Виейра был французский «Страсбур». До этого он также тренировал «Кристал Пэлас», «Ниццу» и «Нью-Йорк Сити».

Футбол
ФК Дженоа
Патрик Виейра
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