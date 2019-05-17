Икарди опроверг информацию о договоренности с "Ювентусом"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди опроверг информацию итальянских СМИ о договоренности с "Ювентусом".

Ранее сообщалось, что 26-летний аргентинец подпишет пятилетний контракт с туринским клубом с зарплатой в 8 миллионов евро в год.

– Поскольку пресса недавно сообщила о новостях, которые не отражают мои мысли и мою волю, я хочу напомнить фанатам, что я неоднократно информировал общественность о своем намерении остаться в "Интере", – написал аргентинец в своем Инстаграме.

Отныне никаких недопониманий не будет. Я понимаю интересы прессы, которая наживается на ложных новостях, но больше, чем разъяснить ситуацию лично, я сделать не могу. Я повторяю: я уже выразил свое желание остаться в "Интере", потому что "Интер" – моя семья. Время покажет, кто сказал правду.