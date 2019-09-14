«Фиорентина» и «Ювентус» сыграли вничью. Туринцы потеряли первые очки в сезоне

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Ювентус». Встреча закончилась вничьюб со счетом 0:0.

Отметим, что эта игра стала первой в этом сезоне, когда на скамейке туринцев присутствовал главный тренер Маурицио Сарри, который переболел пневмонией.

«Ювентус» потерял первые очки в сезоне, но пока продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Фиорентина» — «Ювентус» — 0:0

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела (Чеккерини, 83), Далберт, Лирола, Миленкович, Рибери (Боатенг, 69), Бадель, Кастровилли (Журковски, 89), Пульгар, Кьеза.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу (Куадрадо, 62), Сандру, де Лигт, Матюиди, Хедира, Пьянич (Бентанкур, 44), Криштиану Роналду, Игуаин, Дуглас Коста (Бернардески, 8).

Предупреждения: Касерес, 10. Пьянич, 14. Кьеза, 36. де Лигт, 46. Кастровилли, 77. Бентанкур, 82.

Судья: Иррати (Италия).

14 сентября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

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