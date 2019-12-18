«Ювентус» в гостях одержал победу над «Сампдорией» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии. Пресс-служба туринцев осталась под впечатлением от гола форварда «бьянконери» Криштиану Роналду.

34-летний португалец выпрыгнул на 71 см и оказался на высоте 2,56 метра, когда наносил удар по мячу головой.

«Это птица? Это самолет? Нет, это Роналду!» — написано в Twitter туринцев.

В текущем сезоне Роналду провел 20 матчей за «Ювентус», забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

Невероятный прыжок Роналду! Фантастический гол Криштиану головой в ворота «Сампдории»