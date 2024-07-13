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Маротта: «За последние три года Индзаги укрепил лидерство «Интера»

Руслан Минаев
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Президент и генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал продление контракта с главным тренером Симоне Индзаги.

«За последние три года наш блестящий тренер лишь укрепил лидерство клуба, сформировал прекрасную команду, которая играет в современный футбол.

«Интер» — это сплоченная команда, которая обладает менталитетом победителя и боевым духом, и которой руководит наш лидер — Симоне», — цитирует Маротту пресс-служба клуба.

Соглашение 48-летнего специалиста с черно-синими рассчитано до лета 2026 года.

Индзаги возглавляет миланскую команду с 2021 года. Под его руководством «Интер» стал чемпионом Италии в сезоне-2023/24, дважды выиграл Кубок Италии и трижды — Суперкубок страны.

ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
Симоне Индзаги
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7
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8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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15
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 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
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