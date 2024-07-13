Фердинанд назвал лучшего игрока обороны в истории футбола
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, кто для него является лучшим игроком обороны в истории футбола.
«Паоло Мальдини — просто лучший», — цитирует игрока BBC.
Ранее Фердинанд назвал Букайо Сака самым важным игроком сборной Англии.
«Милан» уволил Мальдини летом 2023 года. Его игровая карьера в «Милане» длилась с 1984 по 2009 год. За этот период он выиграл с клубом 26 трофеев, среди которых 7 побед в чемпионате Италии и 5 — в Лиге чемпионов.
Пост технического директора Мальдини занял в 2019 году, а с 2018-го работал директором по стратегическому развитию. Всего в разных статусах он провел в «Милане» 36 лет.
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|И
|В
|Н
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|О
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1
|Интер
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|0-0
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2
|Милан
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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