Бывший защитник «Ростова» покинул «Лацио»

Защитник «Лацио» Баштуш перешел в «Аль-Айн», сообщает пресс-служба римского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. По данным Sky Sport Italia, покупка 29-летнего ангольца обошлась клубу из ОАЭ в 800 тысяч евро.

Баштуш перешел в «Лацио» из «Ростова» в 2016 году. На его счету 94 матча, 9 голов и 1 результативная передача за римскую команду. В 2019 году в составе «Лацио» он завоевал Кубок Италии.