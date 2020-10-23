Бывший защитник «Ростова» покинул «Лацио»
09:12
Защитник «Лацио» Баштуш перешел в «Аль-Айн», сообщает пресс-служба римского клуба.
Сумма трансфера не разглашается. По данным Sky Sport Italia, покупка 29-летнего ангольца обошлась клубу из ОАЭ в 800 тысяч евро.
Баштуш перешел в «Лацио» из «Ростова» в 2016 году. На его счету 94 матча, 9 голов и 1 результативная передача за римскую команду. В 2019 году в составе «Лацио» он завоевал Кубок Италии.
Comunicato ufficiale: Bartolomeu Jacinto Quissanga— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 22, 2020
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