Бывший тренер «Торпедо» рискует вылететь из серии С

47-летний Пеп Клотет, руководивший «Торпедо» в 2023 году, стартовал с поражения в серии С.

«Триестина», которую только что возглавил испанец, проиграла в его дебютном матче со счетом 0:1 клубу «Перголеттезе» — одному из прямых конкурентов в борьбе за право остаться в дивизионе А серии С.

После 11 туров новая команда Клотета идет на последнем месте, набрав всего 4 очка. Напрямую в любительскую лигу (серия D) вылетает замкнувший таблицу, а еще четыре клуба проведут стыковые матчи.

За первую игру в «Триестине» Клотет получил от La Gazzetta dello Sport оценку 6,0.