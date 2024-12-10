Бове перенес операцию по установке дефибриллятора

Перенесшему остановку сердца полузащитнику «Фиорентины» Эдоардо Бове успешно имплантировали съемный подкожный дефибриллятор, сообщает Sky Sport.

По информации источника, 22-летнего футболиста выпишут из больницы в период с четверга по субботу.

Бове потерял сознание в первом тайме матча 14-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Интером», который проходил 1 декабря. Позже в больнице полузащитник пришел в сознание. Он перенес остановку сердца и эпилептический припадок.

В нынешнем сезоне Бове провел 14 игр во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 результативными передачами.