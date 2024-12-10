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Сегодня, 18:25

У Кварацхелии диагностировали растяжение связок колена после матча с «Лацио»

Алина Савинова
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия во вторник прошел медобследование после получения повреждения в матче 15-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:1).

Как сообщает пресс-служба неаполитанцев, у 23-летнего футболиста выявлено незначительное растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена. Отмечается, что Кварацхелия уже приступил к процессу восстановления.

В нынешнем сезоне Хвича забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи за 17 матчей во всех турнирах. Ранее стало известно, что полузащитник может в скором времени продлить контракт с «Наполи» до 2029 года.

Источник: https://sscnapoli.it/bollettino-medico-le-condizioni-di-kvaratskhelia/
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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Кварацхелия близок к продлению контракта с «Наполи»
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 15 11 1 3 38-17 34
2
 Наполи 15 10 2 3 21-10 32
3
 Фиорентина 14 9 4 1 28-10 31
4
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
5
 Лацио 15 10 1 4 30-17 31
6
 Ювентус 15 6 9 0 24-10 27
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Удинезе 15 6 2 7 18-22 20
10
 Эмполи 15 4 7 4 14-15 19
11
 Рома 15 4 4 7 18-21 16
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 Торино 15 4 4 7 16-20 16
13
 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
14
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
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 Кальяри 15 3 5 7 15-25 14
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 Лечче 15 3 4 8 8-26 13
17
 Комо 15 2 6 7 16-28 12
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