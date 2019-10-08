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Андрей Шевченко: «Милан»? У меня есть контракт cо сборной Украины»

22:30
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опроверг слухи о возможном приходе в «Милан», откуда был уволен Марко Джампаоло.

— У меня есть контракт с национальной сборной, — цитирует Шевченко Football.ua. — У меня нет никаких планов, чтоб покинуть команду. Передо мной стоит задача, я верю в коллектив, верю в нашу сборную, поэтому я здесь нахожусь. Я собираюсь отработать свой контракт до конца.

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