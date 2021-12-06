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Агент Даниэля Мальдини рассказал о будущем игрока

19:02
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Джузеппе Ризо, агент полузащитника «Милана» Даниэля Мальдини, рассказал о будущем своего клиента.

«Его будущее связано только с «Миланом». И только с «Миланом». Даниэлю повезло иметь пример в лице своего отца, и это пошло на пользу. При этом Паоло четко разграничивает роль отца и роль руководителя «Милана», — цитирует агента Football Italia.

В текущем сезоне 20-летний хавбек провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Иван Шитик все материалы автора
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