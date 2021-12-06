Агент Даниэля Мальдини рассказал о будущем игрока
19:02
Джузеппе Ризо, агент полузащитника «Милана» Даниэля Мальдини, рассказал о будущем своего клиента.
«Его будущее связано только с «Миланом». И только с «Миланом». Даниэлю повезло иметь пример в лице своего отца, и это пошло на пользу. При этом Паоло четко разграничивает роль отца и роль руководителя «Милана», — цитирует агента Football Italia.
В текущем сезоне 20-летний хавбек провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю