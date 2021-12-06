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Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста

18:30
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В Италии арестовали президента «Сампдории» Массимо Ферреро. На официальном сайте клуба 6 декабря появилось сообщение, что он уже покинул свой пост.

По информации источника, президент «Сампдории» подозревается в финансовых преступлениях, не связанных с клубом.

Речь идет о расследовании прокуратуры, связанном с деятельностью ряда компаний бизнесмена, находящихся в южной области Калабрия.

«Сампдория» в 16 матчах набрала 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице серии А.

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Иван Шитик все материалы автора

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