Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста

В Италии арестовали президента «Сампдории» Массимо Ферреро. На официальном сайте клуба 6 декабря появилось сообщение, что он уже покинул свой пост.

По информации источника, президент «Сампдории» подозревается в финансовых преступлениях, не связанных с клубом.

Речь идет о расследовании прокуратуры, связанном с деятельностью ряда компаний бизнесмена, находящихся в южной области Калабрия.

«Сампдория» в 16 матчах набрала 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице серии А.