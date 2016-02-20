Жозе Моуринью: "Почему бы в будущем не возглавить "Интер"?"

Бывший наставник "Реала", "Челси" и "Интера" Жозе Моуринью признался, что в миланском клубе провел лучший отрезок в своей карьере. Португалец навестил семью экс-президента "нерадзурри" Массимо Моратти, обсудив прошлый опыт сотрудничества.

– Это был фантастический ужин, – цитирует Sky Italia Моуринью. – Я никогда не скрывал, что моим лучшим годом в карьере был сезон в "Интере". Постоянно поддерживал контакты с Моратти. Это мой бывший клуб, хотя команда изменилась с 2010 года. Но в следующем сезоне я не буду тренировать "Интер". В будущем? Возможно. Почему нет? В "Челси" я уже возвращался. Сейчас у "Интера" есть хороший проект с Манчини. Надеюсь, он добьется успеха. Я хочу отдохнуть, а не комментировать слухи о "МЮ".