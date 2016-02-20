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20 февраля 2016, 21:49

Жозе Моуринью: "Почему бы в будущем не возглавить "Интер"?"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Бывший наставник "Реала", "Челси" и "Интера" Жозе Моуринью признался, что в миланском клубе провел лучший отрезок в своей карьере. Португалец навестил семью экс-президента "нерадзурри" Массимо Моратти, обсудив прошлый опыт сотрудничества.

– Это был фантастический ужин, – цитирует Sky Italia Моуринью. – Я никогда не скрывал, что моим лучшим годом в карьере был сезон в "Интере". Постоянно поддерживал контакты с Моратти. Это мой бывший клуб, хотя команда изменилась с 2010 года. Но в следующем сезоне я не буду тренировать "Интер". В будущем? Возможно. Почему нет? В "Челси" я уже возвращался. Сейчас у "Интера" есть хороший проект с Манчини. Надеюсь, он добьется успеха. Я хочу отдохнуть, а не комментировать слухи о "МЮ".

ФК Интер (Интернационале)
Жозе Моуринью
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И В Н П +/- О
1
 Аталанта 6 4 2 0 10-3 14
2
 Милан 6 4 2 0 12-6 14
3
 Наполи 6 4 2 0 13-4 14
4
 Удинезе 6 4 1 1 12-6 13
5
 Рома 6 4 1 1 8-6 13
6
 Интер 6 4 0 2 12-8 12
7
 Лацио 6 3 2 1 9-5 11
8
 Ювентус 6 2 4 0 9-4 10
9
 Торино 6 3 1 2 6-6 10
10
 Салернитана 6 1 4 1 9-6 7
11
 Болонья 6 1 3 2 7-9 6
12
 Сассуоло 6 1 3 2 4-8 6
13
 Фиорентина 6 1 3 2 5-6 6
14
 Верона 6 1 2 3 6-11 5
15
 Специя 6 1 2 3 5-10 5
16
 Эмполи 6 0 4 2 5-7 4
17
 Лечче 6 0 3 3 4-7 3
18
 Кремонезе 6 0 2 4 5-10 2
19
 Сампдория 6 0 2 4 3-11 2
20
 Монца 6 0 1 5 3-14 1
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 16:00
Наполи – Специя
 1 : 0
10.09 19:00
Интер – Торино
 1 : 0
10.09 21:45
Сампдория – Милан
 1 : 2
11.09 13:30
Аталанта – Кремонезе
 1 : 1
11.09 16:00
Болонья – Фиорентина
 2 : 1
11.09 16:00
Лечче – Монца
 1 : 1
11.09 16:00
Сассуоло – Удинезе
 1 : 3
11.09 19:00
Лацио – Верона
 2 : 0
11.09 21:45
Ювентус – Салернитана
 2 : 2
12.09 21:45
Эмполи – Рома
 1 : 2
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ЖК
Г
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 6
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Норберту Берсике Бету

Норберту Берсике Бету

Удинезе

 4
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 4
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 4
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 3
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 4 1 1
Федерико Фасио

Федерико Фасио

Салернитана

 6 1 1
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