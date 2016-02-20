Жозе Моуринью: "Почему бы в будущем не возглавить "Интер"?"
Бывший наставник "Реала", "Челси" и "Интера" Жозе Моуринью признался, что в миланском клубе провел лучший отрезок в своей карьере. Португалец навестил семью экс-президента "нерадзурри" Массимо Моратти, обсудив прошлый опыт сотрудничества.
– Это был фантастический ужин, – цитирует Sky Italia Моуринью. – Я никогда не скрывал, что моим лучшим годом в карьере был сезон в "Интере". Постоянно поддерживал контакты с Моратти. Это мой бывший клуб, хотя команда изменилась с 2010 года. Но в следующем сезоне я не буду тренировать "Интер". В будущем? Возможно. Почему нет? В "Челси" я уже возвращался. Сейчас у "Интера" есть хороший проект с Манчини. Надеюсь, он добьется успеха. Я хочу отдохнуть, а не комментировать слухи о "МЮ".
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|6
|4
|2
|0
|10-3
|14
|
2
|Милан
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
3
|Наполи
|6
|4
|2
|0
|13-4
|14
|
4
|Удинезе
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|
5
|Рома
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|
6
|Интер
|6
|4
|0
|2
|12-8
|12
|
7
|Лацио
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|
8
|Ювентус
|6
|2
|4
|0
|9-4
|10
|
9
|Торино
|6
|3
|1
|2
|6-6
|10
|
10
|Салернитана
|6
|1
|4
|1
|9-6
|7
|
11
|Болонья
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|
12
|Сассуоло
|6
|1
|3
|2
|4-8
|6
|
13
|Фиорентина
|6
|1
|3
|2
|5-6
|6
|
14
|Верона
|6
|1
|2
|3
|6-11
|5
|
15
|Специя
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
16
|Эмполи
|6
|0
|4
|2
|5-7
|4
|
17
|Лечче
|6
|0
|3
|3
|4-7
|3
|
18
|Кремонезе
|6
|0
|2
|4
|5-10
|2
|
19
|Сампдория
|6
|0
|2
|4
|3-11
|2
|
20
|Монца
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|10.09
|16:00
|
Наполи – Специя
|1 : 0
|10.09
|19:00
|
Интер – Торино
|1 : 0
|10.09
|21:45
|
Сампдория – Милан
|1 : 2
|11.09
|13:30
|
Аталанта – Кремонезе
|1 : 1
|11.09
|16:00
|
Болонья – Фиорентина
|2 : 1
|11.09
|16:00
|
Лечче – Монца
|1 : 1
|11.09
|16:00
|
Сассуоло – Удинезе
|1 : 3
|11.09
|19:00
|
Лацио – Верона
|2 : 0
|11.09
|21:45
|
Ювентус – Салернитана
|2 : 2
|12.09
|21:45
|
Эмполи – Рома
|1 : 2
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Норберту Берсике Бету
Удинезе
|4
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|4
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|4
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|4
|1
|1
|
|
Федерико Фасио
Салернитана
|6
|1
|1