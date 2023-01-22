Ибрагимович может завершить карьеру летом. «Милан» предложит ему роль амбассадора

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может завершить карьеру предстоящим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

41-летний швед может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, которые не позволят ему выступать на высоком уровне.

«Россонери» постараются сохранить его в клубе и подготовили для него роль амбассадора.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович до сих пор испытывает болевые ощущения в травмированном колене.

В текущем сезоне Ибрагимович не провел ни одного матча из-за восстановления после операции.

Прошлым летом швед подписал с миланцами соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2023 года.