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Сегодня, 22:47

Моуринью подтвердил, что Дзаньоло хочет покинуть «Рому»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о будущем полузащитника Николо Дзаньоло.

«Николо Дзаньоло хочет покинуть клуб. Он сделал запрос о трансфере. Но я не уверен, что это произойдет. Предложения по нему слишком низкие. Думаю, он останется в команде», — приводит слова тренера Football Italia.

Ранее 23-летний хавбек отказался продлевать контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

Дзаньоло отыграл 17 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в свой актив 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • bk news
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 0
Аталанта 1
1-й тайм

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
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Серия А: «Ювентус» — «Аталанта», «Лацио» — «Милан» и другие матчи 19-го тура

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
12
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
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