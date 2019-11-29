Официальный Twitter «Витесса» опубликовал стартовый состав команды на матч 15-го тура чемпионата Голландии против «Херенвена». Встреча начнется в 22.00 (мск).

Новичок «Витесса» полузащитник Кейсуке Хонда выйдет с первых минут.

Стартовый состав «Витесса»: Пасвер — Леливелд, Дуки, Кларк, Обиспо — Базур, Беро, Хонда, Фор — Матавж, Линссен.

«Витесс» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Команда идет на 5-м месте с 23 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Витесс» проигрывает на протяжении четырех последних играх.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Херенвен» — «Витесс».

De 1?1? van Vites!



Navarone Foor speelt Eredivisieduel nummer ? in het geel-swert ??



Let's do this ?#Vitesse #heevit pic.twitter.com/X4njpcPFia — Vitesse (@MijnVitesse) November 29, 2019

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