Гвардиол: «Однажды я хочу оказаться в АПЛ»

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол заявил, что хочет перейти в клуб АПЛ.

«Однажды я хочу оказаться в премьер-лиге. Понимаю, что перед этим нужно сделать несколько шагов, но я очень хочу там играть. «Лейпциг» тоже хороший клуб, мне здесь все нравится», — приводит слова Гвардиола Sky Sports.

Действующее соглашение хорвата с немецкой командой рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел за «Лейпциг» 26 матчей и забил 1 гол.