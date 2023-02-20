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Сегодня, 21:02

Гвардиол: «Однажды я хочу оказаться в АПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол заявил, что хочет перейти в клуб АПЛ.

«Однажды я хочу оказаться в премьер-лиге. Понимаю, что перед этим нужно сделать несколько шагов, но я очень хочу там играть. «Лейпциг» тоже хороший клуб, мне здесь все нравится», — приводит слова Гвардиола Sky Sports.

Действующее соглашение хорвата с немецкой командой рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне 21-летний защитник провел за «Лейпциг» 26 матчей и забил 1 гол.

Футбол
ФК Лейпциг
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 Боруссия Д 21 14 1 6 44-27 43
3
 Унион Б 21 13 4 4 35-24 43
4
 Фрайбург 21 12 4 5 34-31 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 6 4 43-26 39
6
 Айнтрахт Ф 21 11 5 5 42-29 38
7
 Вольфсбург 21 8 6 7 38-29 30
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 Боруссия М 21 8 5 8 38-35 29
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 Байер 21 8 3 10 35-35 27
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 Аугсбург 21 7 3 11 26-36 24
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 Штутгарт 21 4 7 10 26-36 19
15
 Хоффенхайм 21 5 4 12 29-40 19
16
 Бохум 21 6 1 14 24-51 19
17
 Герта 21 4 5 12 25-40 17
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 Шальке 21 2 7 12 14-41 13
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24.02 22:30
Майнц – Боруссия М
 - : -
25.02 17:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
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Герта – Аугсбург
 - : -
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Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
25.02 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
25.02 17:30
Вердер – Бохум
 - : -
25.02 20:30
Шальке – Штутгарт
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26.02 17:30
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Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

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П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

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Алассан Плеа

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 8
Доминик Собослои

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Марко Фридль

Марко Фридль

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 19 1 5
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