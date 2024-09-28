«Штутгарт» в меньшинстве избежал поражения от «Штутгарта» в гостевом матче бундеслиги
«Вольфсбург» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче 5-го тура немецкой бундеслиги — 2:2.
В составе «волков» голы забили Йонас Винд и Мохамед Амура. У «Штутгарта» отличились Энцо Мийо и Дениз Ундав.
На 63-й минуте полузащитник «Штутгарта» Атакан Каразор получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Вольфсбург» набрал четыре очка и расположился на 13-м месте в таблице. «Штутгарт» занимает восьмую строчку, имея в активе восемь баллов.
В параллельном встрече «Боруссия» Менхенгладбах вырвала победу над «Унион Берлин» — 1:0. В другой игре «Санкт-Паули» разгромил «Фрайбург» на выезде со счетом 3:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|РБ Лейпциг
|5
|3
|2
|0
|8-2
|11
|
3
|Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|Байер
|4
|3
|0
|1
|13-9
|9
|
5
|Хайденхайм
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|
6
|Айнтрахт Ф
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|
7
|Фрайбург
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|
8
|Штутгарт
|5
|2
|2
|1
|14-10
|8
|
9
|Унион Б
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
10
|Боруссия М
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
11
|Майнц
|5
|1
|2
|2
|8-10
|5
|
12
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|4-8
|5
|
13
|Вольфсбург
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|
14
|Ст-Паули
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|
15
|Аугсбург
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|
16
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
17
|Бохум
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
|
18
|Хольштайн
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
|27.09
|21:30
|
Боруссия Д – Бохум
|4 : 2
|28.09
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|1 : 0
|28.09
|16:30
|
Фрайбург – Ст-Паули
|0 : 3
|28.09
|16:30
|
Майнц – Хайденхайм
|0 : 2
|28.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|4 : 0
|28.09
|16:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|2 : 2
|28.09
|19:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|29.09
|16:30
|
Хольштайн – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.09
|18:30
|
Хоффенхайм – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Флориан Вирц
Байер
|4
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Карим Адейеми
Боруссия Д
|3
|
|
Максимилиан Миттельштедт
Штутгарт
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Янник Герхардт
Вольфсбург
|3
|1
|0