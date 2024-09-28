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Сегодня, 18:26

«Штутгарт» в меньшинстве избежал поражения от «Штутгарта» в гостевом матче бундеслиги

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«Штутгарт» сыграл вничью с «Вольфсбургом» в бундеслиге.
Фото Global Look Press

«Вольфсбург» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче 5-го тура немецкой бундеслиги — 2:2.

В составе «волков» голы забили Йонас Винд и Мохамед Амура. У «Штутгарта» отличились Энцо Мийо и Дениз Ундав.

На 63-й минуте полузащитник «Штутгарта» Атакан Каразор получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Вольфсбург» набрал четыре очка и расположился на 13-м месте в таблице. «Штутгарт» занимает восьмую строчку, имея в активе восемь баллов.

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
28 сент, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
2:2
Штутгарт

В параллельном встрече «Боруссия» Менхенгладбах вырвала победу над «Унион Берлин» — 1:0. В другой игре «Санкт-Паули» разгромил «Фрайбург» на выезде со счетом 3:0.

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
28 сент, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
1:0
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
28 сент, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
0:3
Санкт-Паули
Футбол
ФК Вольфсбург
ФК Штутгарт
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 4 4 0 0 16-3 12
2
 РБ Лейпциг 5 3 2 0 8-2 11
3
 Боруссия Д 5 3 1 1 11-9 10
4
 Байер 4 3 0 1 13-9 9
5
 Хайденхайм 5 3 0 2 10-7 9
6
 Айнтрахт Ф 4 3 0 1 7-4 9
7
 Фрайбург 5 3 0 2 8-7 9
8
 Штутгарт 5 2 2 1 14-10 8
9
 Унион Б 5 2 2 1 4-3 8
10
 Боруссия М 5 2 0 3 6-8 6
11
 Майнц 5 1 2 2 8-10 5
12
 Вердер 4 1 2 1 4-8 5
13
 Вольфсбург 5 1 1 3 10-11 4
14
 Ст-Паули 5 1 1 3 4-6 4
15
 Аугсбург 5 1 1 3 7-14 4
16
 Хоффенхайм 4 1 0 3 6-11 3
17
 Бохум 5 0 1 4 5-11 1
18
 Хольштайн 4 0 1 3 5-13 1
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27.09 21:30
Боруссия Д – Бохум
 4 : 2
28.09 16:30
Боруссия М – Унион Б
 1 : 0
28.09 16:30
Фрайбург – Ст-Паули
 0 : 3
28.09 16:30
Майнц – Хайденхайм
 0 : 2
28.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 4 : 0
28.09 16:30
Вольфсбург – Штутгарт
 2 : 2
28.09 19:30
Бавария – Байер
 - : -
29.09 16:30
Хольштайн – Айнтрахт Ф
 - : -
29.09 18:30
Хоффенхайм – Вердер
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 4
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
Карим Адейеми

Карим Адейеми

Боруссия Д

 3
Максимилиан Миттельштедт

Максимилиан Миттельштедт

Штутгарт

 3
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 4 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 3 1 1
Янник Герхардт

Янник Герхардт

Вольфсбург

 3 1 0
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