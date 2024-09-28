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«Лейпциг» разгромил «Аугсбург» в матче бундеслиги

Руслан Минаев
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«Лейпциг» дома разгромил «Аугсбург» в матче 5-го тура бундеслиги — 4:0.

Дубль оформил Беньямин Шешко, по голу забили Лои Опенда и Хави Симонс. У гостей на 27-й минуте пенальти не реализовал Джеффри Гауэлэу.

«Лейпциг» с 11 очками занимает второе место в таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» с 4 очками — на 15-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
28 сент, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
4:0
Аугсбург

«Хайденхайм» победил «Майнц» в выездном матче — 2:0. У гостей голы забили Марвин Пирингер и Ян Шоппнер.

Хозяева с 29-й минуты играли вдесятером после второй желтой карточки Андреаса Ханче-Ольсена. У гостей красную карточку в концовке матча получил Никлас Дорш.

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
28 сент, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
0:2
Хайденхайм

ФК Аугсбург
ФК Лейпциг
ФК Майнц
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 4 4 0 0 16-3 12
2
 РБ Лейпциг 5 3 2 0 8-2 11
3
 Боруссия Д 5 3 1 1 11-9 10
4
 Байер 4 3 0 1 13-9 9
5
 Хайденхайм 5 3 0 2 10-7 9
6
 Айнтрахт Ф 4 3 0 1 7-4 9
7
 Фрайбург 5 3 0 2 8-7 9
8
 Штутгарт 5 2 2 1 14-10 8
9
 Унион Б 4 2 2 0 4-2 8
10
 Майнц 5 1 2 2 8-10 5
11
 Вердер 4 1 2 1 4-8 5
12
 Вольфсбург 5 1 1 3 10-11 4
13
 Ст-Паули 5 1 1 3 4-6 4
14
 Аугсбург 5 1 1 3 7-14 4
15
 Боруссия М 4 1 0 3 5-8 3
16
 Хоффенхайм 4 1 0 3 6-11 3
17
 Бохум 5 0 1 4 5-11 1
18
 Хольштайн 4 0 1 3 5-13 1
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27.09 21:30
Боруссия Д – Бохум
 4 : 2
28.09 16:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
28.09 16:30
Фрайбург – Ст-Паули
 0 : 3
28.09 16:30
Майнц – Хайденхайм
 0 : 2
28.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 4 : 0
28.09 16:30
Вольфсбург – Штутгарт
 2 : 2
28.09 19:30
Бавария – Байер
 - : -
29.09 16:30
Хольштайн – Айнтрахт Ф
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29.09 18:30
Хоффенхайм – Вердер
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 4
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
Карим Адейеми

Карим Адейеми

Боруссия Д

 3
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 4 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 3 1 1
Янник Герхардт

Янник Герхардт

Вольфсбург

 3 1 0
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