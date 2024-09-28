«Лейпциг» разгромил «Аугсбург» в матче бундеслиги
«Лейпциг» дома разгромил «Аугсбург» в матче 5-го тура бундеслиги — 4:0.
Дубль оформил Беньямин Шешко, по голу забили Лои Опенда и Хави Симонс. У гостей на 27-й минуте пенальти не реализовал Джеффри Гауэлэу.
«Лейпциг» с 11 очками занимает второе место в таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» с 4 очками — на 15-й строчке.
«Хайденхайм» победил «Майнц» в выездном матче — 2:0. У гостей голы забили Марвин Пирингер и Ян Шоппнер.
Хозяева с 29-й минуты играли вдесятером после второй желтой карточки Андреаса Ханче-Ольсена. У гостей красную карточку в концовке матча получил Никлас Дорш.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|РБ Лейпциг
|5
|3
|2
|0
|8-2
|11
|
3
|Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|Байер
|4
|3
|0
|1
|13-9
|9
|
5
|Хайденхайм
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|
6
|Айнтрахт Ф
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|
7
|Фрайбург
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|
8
|Штутгарт
|5
|2
|2
|1
|14-10
|8
|
9
|Унион Б
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
10
|Майнц
|5
|1
|2
|2
|8-10
|5
|
11
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|4-8
|5
|
12
|Вольфсбург
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|
13
|Ст-Паули
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|
14
|Аугсбург
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|
15
|Боруссия М
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
16
|Хоффенхайм
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
17
|Бохум
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
|
18
|Хольштайн
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
|27.09
|21:30
|
Боруссия Д – Бохум
|4 : 2
|28.09
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|28.09
|16:30
|
Фрайбург – Ст-Паули
|0 : 3
|28.09
|16:30
|
Майнц – Хайденхайм
|0 : 2
|28.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|4 : 0
|28.09
|16:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|2 : 2
|28.09
|19:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|29.09
|16:30
|
Хольштайн – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.09
|18:30
|
Хоффенхайм – Вердер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Флориан Вирц
Байер
|4
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Карим Адейеми
Боруссия Д
|3
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Янник Герхардт
Вольфсбург
|3
|1
|0