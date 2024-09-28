«Лейпциг» разгромил «Аугсбург» в матче бундеслиги

«Лейпциг» дома разгромил «Аугсбург» в матче 5-го тура бундеслиги — 4:0.

Дубль оформил Беньямин Шешко, по голу забили Лои Опенда и Хави Симонс. У гостей на 27-й минуте пенальти не реализовал Джеффри Гауэлэу.

«Лейпциг» с 11 очками занимает второе место в таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» с 4 очками — на 15-й строчке.

«Хайденхайм» победил «Майнц» в выездном матче — 2:0. У гостей голы забили Марвин Пирингер и Ян Шоппнер.

Хозяева с 29-й минуты играли вдесятером после второй желтой карточки Андреаса Ханче-Ольсена. У гостей красную карточку в концовке матча получил Никлас Дорш.