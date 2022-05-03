Тедеско: «Выход в Лигу чемпионов уже не в руках «Лейпцига»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:3).

«В первом тайме у нас не было ничего из того, что нужно для такой игры. Это был тяжелый первый тайм. Два игрока получили желтые карточки относительно рано, и нам пришлось реагировать, потому что существовал риск удаления. У нас осталось две игры в чемпионате. Мы выложимся по полной и постараемся выиграть их. К сожалению, выход в Лигу чемпионов уже не в наших руках. Так что нам просто нужно посмотреть, как все обернется в конце», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

После этого матча «Лейпциг» с 54 очками опустился на пятое место в турнирной таблице, «Боруссия» М с 41 очком — на 10-й строчке.