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Сегодня, 05:46

Гулачи: «Наш первый тайм с «Боруссией М» был очень плохим, «Лейпциг» вообще не вошел в игру»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:3).

«Наш первый тайм был очень плохим, мы вообще не вошли в игру. Нам не хватало интенсивности, и мы много теряли мяч. Если вы позволите им играть, они могут быть очень опасными. Это была именно та ошибка, которую мы сделали. Во втором тайме мы были значительно лучше, но не смогли сравнять счет. Мы проиграли два матча бундеслиги подряд, это непросто. Наши цели высоки, и нам нужны очки для их достижения. Мы должны показать лучшую игру против «Рейнджерс», — приводит слова Гулачи официальный сайт клуба.

После этого матча «Лейпциг» с 54 очками опустился на пятое место в турнирной таблице, «Боруссия» М с 41 очком — на 10-й строчке.

Петер Гулачи
Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Лейпциг
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 24 3 5 93-33 75
2
 Боруссия Д 32 20 3 9 80-50 63
3
 Байер 32 17 7 8 74-44 58
4
 Фрайбург 32 15 10 7 56-40 55
5
 РБ Лейпциг 32 16 6 10 67-36 54
6
 Кельн 32 14 10 8 51-46 52
7
 Унион Б 32 14 9 9 43-41 51
8
 Хоффенхайм 32 13 7 12 55-51 46
9
 Майнц 32 12 6 14 46-42 42
10
 Боруссия М 32 11 8 13 48-59 41
11
 Айнтрахт Ф 32 10 10 12 42-46 40
12
 Бохум 32 11 6 15 34-48 39
13
 Вольфсбург 32 11 5 16 40-52 38
14
 Аугсбург 32 9 8 15 37-51 35
15
 Герта 32 9 6 17 35-67 33
16
 Штутгарт 32 6 11 15 37-56 29
17
 Арминия 32 5 12 15 25-50 27
18
 Гр. Фюрт 32 3 9 20 26-77 18
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6.05 21:30
Бохум – Арминия
 - : -
7.05 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия Д
 - : -
7.05 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
7.05 16:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
7.05 16:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
7.05 19:30
Герта – Майнц
 - : -
8.05 16:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
8.05 18:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
8.05 20:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 26 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 27 1 6
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