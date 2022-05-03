Гулачи: «Наш первый тайм с «Боруссией М» был очень плохим, «Лейпциг» вообще не вошел в игру»

Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:3).

«Наш первый тайм был очень плохим, мы вообще не вошли в игру. Нам не хватало интенсивности, и мы много теряли мяч. Если вы позволите им играть, они могут быть очень опасными. Это была именно та ошибка, которую мы сделали. Во втором тайме мы были значительно лучше, но не смогли сравнять счет. Мы проиграли два матча бундеслиги подряд, это непросто. Наши цели высоки, и нам нужны очки для их достижения. Мы должны показать лучшую игру против «Рейнджерс», — приводит слова Гулачи официальный сайт клуба.

После этого матча «Лейпциг» с 54 очками опустился на пятое место в турнирной таблице, «Боруссия» М с 41 очком — на 10-й строчке.