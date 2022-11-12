Станишич продлил контракт с «Баварией» до 2026 года

Защитник Йосип Станишич продлил контракт с «Баварией» до 2026 года.

«Продление контракта показывает доверие со стороны «Баварии», которое я хотел бы отплатить и которое мотивирует меня на дальнейшее развитие. Как человек, родившийся в Мюнхене, я мечтаю играть в этой футболке. Моя цель — выиграть как можно больше титулов с «Баварией», — приводит слова Станишича официальный сайт «Баварии».

22-летний хорват выступает за «Баварию» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провел за немецкий клуб 11 матчей.

Станишич попал в заявку сборной Хорватии на предстоящий чемпионат мира в Катаре.