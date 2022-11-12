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12 ноября, 15:46

Президент «Баварии» заявил, что Холанн интересен всем топ-клубам

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Холанн интересен каждому топ-клубу в мире, и у нас с «Манчестер Сити» были лучшие шансы подписать его. По сравнению с другими топовыми клубами у нас, возможно, меньше финансовых возможностей, но мы можем набирать очки благодаря нашей индивидуальности. У нас игроки получают зарплату вовремя, и к ним относятся по-семейному. Мы также предлагаем перспективы, потому что это самое главное для игроков», — приводит слова Хайнера SportBuzzer.

22-летний норвежец перешел в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». За 17 матчей форвард забил 23 мяча и отдал три голевые передачи во всех турнирах.

Источник: https://www.sportbuzzer.de/artikel/herbert-hainer-nagelsmann-katar-sponsoring-haaland-poker-fc-bayern-reaktionen/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
3
 Фрайбург 14 8 3 3 21-16 27
4
 Унион Б 14 8 3 3 23-16 27
5
 Айнтрахт Ф 14 8 2 4 31-23 26
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
11
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
12
 Майнц 14 5 3 6 18-23 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
Результаты / календарь
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30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
11.11 22:30
Боруссия М – Боруссия Д
 4 : 2
12.11 17:30
Аугсбург – Бохум
 0 : 1
12.11 17:30
Байер – Штутгарт
 2 : 0
12.11 17:30
Герта – Кельн
 2 : 0
12.11 17:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 1 : 2
12.11 17:30
Вердер – РБ Лейпциг
 1 : 2
12.11 20:30
Шальке – Бавария
 0 : 2
13.11 17:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 - : -
13.11 19:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

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Айнтрахт Ф

 8
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Алассан Плеа

Боруссия М

 7
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Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
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