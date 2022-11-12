Президент «Баварии» заявил, что Холанн интересен всем топ-клубам

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Холанн интересен каждому топ-клубу в мире, и у нас с «Манчестер Сити» были лучшие шансы подписать его. По сравнению с другими топовыми клубами у нас, возможно, меньше финансовых возможностей, но мы можем набирать очки благодаря нашей индивидуальности. У нас игроки получают зарплату вовремя, и к ним относятся по-семейному. Мы также предлагаем перспективы, потому что это самое главное для игроков», — приводит слова Хайнера SportBuzzer.

22-летний норвежец перешел в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». За 17 матчей форвард забил 23 мяча и отдал три голевые передачи во всех турнирах.