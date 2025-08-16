«Бавария» победила «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии

«Бавария» на выезде победила «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии — 2:1.

Голы у гостей забили Харри Кейн и Луис Диас, для которого матч стал дебютным за мюнхенский клуб. У хозяев отметился Джейми Левелинг.

«Бавария» в 11-й раз стала обладателем Суперкубка Германии и впервые с 2022-го. «Штутгарт» во второй раз подряд уступил в матче за трофей — в прошлом сезоне «швабы» проиграли «Байеру».

С сезона-2025/26 трофей носит имя Франца Беккенбауэра, который скончался в прошлом году.