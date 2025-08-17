Футбол
17 августа, 02:59

Кейн — о победе в Суперкубке Германии: «Бавария» именно так и хотела начать сезон»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу в матче за Суперкубок Германии против «Штутгарта» (2:1).

«Мы именно так и хотели начать сезон — с хорошим настроем и победы в финале. Лето получилось коротким, но мы хорошо поработали. Игра мне понравилась. Конечно, хотелось бы забить еще один-два гола, но мы хорошо двигали мяч и отрабатывали в обороне всей командой», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

«Бавария» в 11-й раз стала обладателем Суперкубка Германии и впервые с 2022-го. «Штутгарт» во второй раз подряд уступил в матче за трофей — в прошлом сезоне «швабы» проиграли «Байеру».

С сезона-2025/26 трофей носит имя Франца Беккенбауэра, который скончался в прошлом году.

Харри Кейн
ФК Бавария
ФК Штутгарт
«Бавария» победила «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии

«Айнтрахт» близок к подписанию вратаря «Вердера» Цеттерера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
2
 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
3
 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
4
 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
5
 Хоффенхайм 11 6 2 3 22-17 20
6
 Байер 10 6 2 2 24-14 20
7
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
8
 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
9
 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
10
 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
11
 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
12
 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
13
 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
14
 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
15
 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
16
 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
17
 Майнц 11 1 3 7 11-19 6
18
 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм 1 : 1
22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 13
Харис Табакович
Харис Табакович

Боруссия М

 6
Йонатан Буркардт
Йонатан Буркардт

Айнтрахт Ф

 6
П
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 5
Фарес Шаиби
Фарес Шаиби

Айнтрахт Ф

 5
Джан Узун
Джан Узун

Айнтрахт Ф

 4
И К Ж
Доминик Кор
Доминик Кор

Майнц

 10 1 3
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 5 1 1
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 8 1 2
Вся статистика

