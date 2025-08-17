Кейн — о победе в Суперкубке Германии: «Бавария» именно так и хотела начать сезон»

Форвард «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу в матче за Суперкубок Германии против «Штутгарта» (2:1).

«Мы именно так и хотели начать сезон — с хорошим настроем и победы в финале. Лето получилось коротким, но мы хорошо поработали. Игра мне понравилась. Конечно, хотелось бы забить еще один-два гола, но мы хорошо двигали мяч и отрабатывали в обороне всей командой», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

«Бавария» в 11-й раз стала обладателем Суперкубка Германии и впервые с 2022-го. «Штутгарт» во второй раз подряд уступил в матче за трофей — в прошлом сезоне «швабы» проиграли «Байеру».

С сезона-2025/26 трофей носит имя Франца Беккенбауэра, который скончался в прошлом году.