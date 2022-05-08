«Шальке» вышел в бундеслигу спустя год после вылета

«Шальке» обыграл «Санкт-Паули» в матче 33-го тура второго дивизиона чемпионата Германии — 3:2.

Этой победой команда из Гельзенкирхена обеспечила себе выход в высший дивизион. Команда Михаэль Бюскенса набрала 62 очка после 33 туров.

У «Гамбурга» и «Дармштадта 98», которые идут на втором и третьем месте — 57 очков.

По итогам прошлого сезона бундеслиги «Шальке» занял последнее место в турнирной таблице и впервые с 1988 года вылетел во вторую лигу.

Гельзенкирхенский клуб является 7-кратным чемпионом Германии и 5-кратным обладателем кубка страны.