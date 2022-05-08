«Шальке» вышел в бундеслигу спустя год после вылета
«Шальке» обыграл «Санкт-Паули» в матче 33-го тура второго дивизиона чемпионата Германии — 3:2.
Этой победой команда из Гельзенкирхена обеспечила себе выход в высший дивизион. Команда Михаэль Бюскенса набрала 62 очка после 33 туров.
У «Гамбурга» и «Дармштадта 98», которые идут на втором и третьем месте — 57 очков.
По итогам прошлого сезона бундеслиги «Шальке» занял последнее место в турнирной таблице и впервые с 1988 года вылетел во вторую лигу.
Гельзенкирхенский клуб является 7-кратным чемпионом Германии и 5-кратным обладателем кубка страны.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|33
|21
|3
|9
|83-51
|66
|
3
|Байер
|33
|18
|7
|8
|78-46
|61
|
4
|Фрайбург
|33
|15
|10
|8
|57-44
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|32
|16
|6
|10
|67-36
|54
|
6
|Унион Б
|33
|15
|9
|9
|47-42
|54
|
7
|Кельн
|33
|14
|10
|9
|51-47
|52
|
8
|Хоффенхайм
|33
|13
|7
|13
|57-55
|46
|
9
|Майнц
|33
|13
|6
|14
|48-43
|45
|
10
|Бохум
|33
|12
|6
|15
|36-49
|42
|
11
|Боруссия М
|32
|11
|8
|13
|48-59
|41
|
12
|Вольфсбург
|33
|12
|5
|16
|41-52
|41
|
13
|Айнтрахт Ф
|32
|10
|10
|12
|42-46
|40
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|33
|9
|6
|18
|36-69
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26-52
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|33
|3
|9
|21
|27-80
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.05
|21:30
|
Бохум – Арминия
|2 : 1
|7.05
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия Д
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|0 : 1
|7.05
|16:30
|
Фрайбург – Унион Б
|1 : 4
|7.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|2 : 4
|7.05
|19:30
|
Герта – Майнц
|1 : 2
|8.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|8.05
|18:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|8.05
|20:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|27
|1
|6
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