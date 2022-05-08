«Бавария» продлила контракт с Ульрайхом
Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх продлил контракт с мюнхенцами, сообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение с 33-летним немцем рассчитано до лета 2023 года.
«Мы рады, что Свен остается в «Баварии» еще на год, — сказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич. — Он идеально вписывается в нашу команду своим характером и менталитетом. Свен прекрасно понимает свою роль и всегда рядом, когда это необходимо».
Ульрайх выступает за «Баварию» с лета 2021 года. Также голкипер играл за мюнхенский клуб с 2015 по 2020 год. В текущем сезоне Ульрайх провел 8 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 12 мячей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|33
|21
|3
|9
|83-51
|66
|
3
|Байер
|33
|18
|7
|8
|78-46
|61
|
4
|Фрайбург
|33
|15
|10
|8
|57-44
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|32
|16
|6
|10
|67-36
|54
|
6
|Унион Б
|33
|15
|9
|9
|47-42
|54
|
7
|Кельн
|33
|14
|10
|9
|51-47
|52
|
8
|Хоффенхайм
|33
|13
|7
|13
|57-55
|46
|
9
|Майнц
|33
|13
|6
|14
|48-43
|45
|
10
|Бохум
|33
|12
|6
|15
|36-49
|42
|
11
|Боруссия М
|32
|11
|8
|13
|48-59
|41
|
12
|Вольфсбург
|33
|12
|5
|16
|41-52
|41
|
13
|Айнтрахт Ф
|32
|10
|10
|12
|42-46
|40
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|33
|9
|6
|18
|36-69
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26-52
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|33
|3
|9
|21
|27-80
|18
|6.05
|21:30
|
Бохум – Арминия
|2 : 1
|7.05
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия Д
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|0 : 1
|7.05
|16:30
|
Фрайбург – Унион Б
|1 : 4
|7.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|2 : 4
|7.05
|19:30
|
Герта – Майнц
|1 : 2
|8.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|8.05
|18:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|8.05
|20:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|27
|1
|6