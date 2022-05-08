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Сегодня, 00:48

«Бавария» продлила контракт с Ульрайхом

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Свен Ульрайх.
Фото ФК Бавария

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх продлил контракт с мюнхенцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 33-летним немцем рассчитано до лета 2023 года.

«Мы рады, что Свен остается в «Баварии» еще на год, — сказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич. — Он идеально вписывается в нашу команду своим характером и менталитетом. Свен прекрасно понимает свою роль и всегда рядом, когда это необходимо».

Ульрайх выступает за «Баварию» с лета 2021 года. Также голкипер играл за мюнхенский клуб с 2015 по 2020 год. В текущем сезоне Ульрайх провел 8 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 12 мячей.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
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Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
Свен Ульрайх
ФК Бавария
0
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«Шальке» вышел в бундеслигу спустя год после вылета
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 24 3 5 93-33 75
2
 Боруссия Д 33 21 3 9 83-51 66
3
 Байер 33 18 7 8 78-46 61
4
 Фрайбург 33 15 10 8 57-44 55
5
 РБ Лейпциг 32 16 6 10 67-36 54
6
 Унион Б 33 15 9 9 47-42 54
7
 Кельн 33 14 10 9 51-47 52
8
 Хоффенхайм 33 13 7 13 57-55 46
9
 Майнц 33 13 6 14 48-43 45
10
 Бохум 33 12 6 15 36-49 42
11
 Боруссия М 32 11 8 13 48-59 41
12
 Вольфсбург 33 12 5 16 41-52 41
13
 Айнтрахт Ф 32 10 10 12 42-46 40
14
 Аугсбург 32 9 8 15 37-51 35
15
 Герта 33 9 6 18 36-69 33
16
 Штутгарт 32 6 11 15 37-56 29
17
 Арминия 33 5 12 16 26-52 27
18
 Гр. Фюрт 33 3 9 21 27-80 18
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.05 21:30
Бохум – Арминия
 2 : 1
7.05 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия Д
 1 : 3
7.05 16:30
Кельн – Вольфсбург
 0 : 1
7.05 16:30
Фрайбург – Унион Б
 1 : 4
7.05 16:30
Хоффенхайм – Байер
 2 : 4
7.05 19:30
Герта – Майнц
 1 : 2
8.05 16:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
8.05 18:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
8.05 20:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 27 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 27 1 6
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