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Сегодня, 14:35

Нойер сообщил, что скоро продлит контракт с «Баварией»

Алина Савинова
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что намерен продолжить карьеру в мюнхенском клубе. В ближайшее время он продлит контракт с командой.

«Я скоро подпишу новый контракт с «Баварией», — цитирует Нойера Sport1.

Голкипер выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с командой он стал 11-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным победителем Лиги чемпионов. Нынешнее соглашение 38-летнего футболиста с баварцами рассчитано до 30 июня 2025 года.

В этом сезоне Нойер провел 20 матчей во всех турнирах, пропустив 13 голов и 13 раз сыграв на ноль.

Мануэль Нойер
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 12 3 1 48-13 39
2
 Байер 16 10 5 1 40-23 35
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 36-23 30
4
 Майнц 16 8 4 4 30-20 28
5
 РБ Лейпциг 15 8 3 4 24-20 27
6
 Фрайбург 16 8 3 5 24-26 27
7
 Боруссия Д 16 7 4 5 30-25 25
8
 Вердер 15 7 4 4 26-25 25
9
 Вольфсбург 16 7 3 6 33-28 24
10
 Боруссия М 16 7 3 6 25-21 24
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 Штутгарт 15 6 5 4 29-25 23
12
 Унион Б 16 4 5 7 14-21 17
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 Аугсбург 15 4 4 7 17-32 16
14
 Ст-Паули 16 4 2 10 12-20 14
15
 Хоффенхайм 16 3 5 8 20-29 14
16
 Хайденхайм 16 4 1 11 20-33 13
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 Хольштайн 16 2 2 12 21-41 8
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