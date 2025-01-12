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Сегодня, 09:55

Кейн: «Моя игра делает меня достойным кандидатом на победу в борьбе за «Золотой мяч»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн верит в то, что сможет стать обладателем «Золотого мяча».

В 2024 году награду выиграл испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста мира стал форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

«Разумеется, я об этом думаю! И я верю, что смогу. Я чувствую, что моя игра делает меня достойным кандидатом. Я продолжаю развиваться, я играю за такие команды, как «Бавария» и Англия, претендующие на важные трофеи. Я с детства мечтал о «Золотом мяче», а еще больше — когда его получали Лионель Месси и Криштиану Роналду, придававшие ему особый блеск. Кто знает, не будет ли у нас нового интервью в 2025 году?» — сказал Кейн в интервью France Football.

Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. Раньше он играл за «Тоттенхэм», вместе с которым дважды становился финалистом Кубка Английской футбольной лиги и один раз — Лиги чемпионов. Также 31-летний форвард является двукратным серебряным призером чемпионата Европы (2020, 2024) в составе сборной Англии.

Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Гол Кейна принес «Баварии» победу над менхенгладбахской «Боруссией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 12 3 1 48-13 39
2
 Байер 16 10 5 1 40-23 35
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 36-23 30
4
 Майнц 16 8 4 4 30-20 28
5
 РБ Лейпциг 15 8 3 4 24-20 27
6
 Фрайбург 16 8 3 5 24-26 27
7
 Боруссия Д 16 7 4 5 30-25 25
8
 Вердер 15 7 4 4 26-25 25
9
 Вольфсбург 16 7 3 6 33-28 24
10
 Боруссия М 16 7 3 6 25-21 24
11
 Штутгарт 15 6 5 4 29-25 23
12
 Унион Б 16 4 5 7 14-21 17
13
 Аугсбург 15 4 4 7 17-32 16
14
 Ст-Паули 16 4 2 10 12-20 14
15
 Хоффенхайм 16 3 5 8 20-29 14
16
 Хайденхайм 16 4 1 11 20-33 13
17
 Хольштайн 16 2 2 12 21-41 8
18
 Бохум 16 1 3 12 13-37 6
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.01 22:30
Боруссия Д – Байер
 2 : 3
11.01 17:30
Фрайбург – Хольштайн
 3 : 2
11.01 17:30
Хайденхайм – Унион Б
 2 : 0
11.01 17:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 0 : 1
11.01 17:30
Майнц – Бохум
 2 : 0
11.01 17:30
Ст-Паули – Айнтрахт Ф
 0 : 1
11.01 20:30
Боруссия М – Бавария
 0 : 1
12.01 17:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
12.01 19:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 15
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 14
Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 12
П
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 7
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
И К Ж
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 14 1 3
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 13 1 4
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Боруссия Д

 15 1 4
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