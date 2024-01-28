Нойер считает, что Клопп мог бы возглавить «Баварию»
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп однажды может возглавить мюнхенцев.
37-летний голкипер ответил на вопрос фаната «Баварии» о возможном назначении Клоппа в «Баварию» в будущем.
«Думаю, это зависит от него. Я не думаю, что «Бавария» имеет что-то против, потому что он известный, очень хороший, опытный, тактически проницательный тренер, который заслужил большое уважение со стороны всех футболистов и спортсменов.
Я считаю, что он определенно является потенциальным кандидатом, который мог бы в какой-то момент работать в «Баварии». Хочет ли он это сделать, это, конечно, его дело. Может быть, он хочет сначала сделать перерыв в работе», – приводит слова Нойера Bayern&Germany.
Клопп 26 января объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|19
|15
|4
|0
|50-14
|49
|
2
|Бавария
|19
|15
|2
|2
|56-18
|47
|
3
|Штутгарт
|19
|12
|1
|6
|43-25
|37
|
4
|Боруссия Д
|19
|10
|6
|3
|40-26
|36
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|10
|3
|6
|42-26
|33
|
6
|Айнтрахт Ф
|19
|8
|7
|4
|30-22
|31
|
7
|Фрайбург
|19
|8
|4
|7
|25-31
|28
|
8
|Хоффенхайм
|19
|7
|4
|8
|35-37
|25
|
9
|Вердер
|19
|6
|5
|8
|28-32
|23
|
10
|Хайденхайм
|19
|6
|5
|8
|28-35
|23
|
11
|Вольфсбург
|19
|6
|4
|9
|23-30
|22
|
12
|Боруссия М
|19
|5
|6
|8
|35-38
|21
|
13
|Аугсбург
|19
|5
|6
|8
|28-36
|21
|
14
|Бохум
|19
|4
|8
|7
|21-37
|20
|
15
|Унион Б
|18
|5
|2
|11
|18-32
|17
|
16
|Кельн
|19
|2
|6
|11
|12-34
|12
|
17
|Майнц
|18
|1
|8
|9
|14-30
|11
|
18
|Дармштадт
|19
|2
|5
|12
|22-47
|11
|26.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Майнц
|1 : 0
|27.01
|17:30
|
Аугсбург – Бавария
|2 : 3
|27.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Хайденхайм
|1 : 1
|27.01
|17:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|5 : 2
|27.01
|17:30
|
Вердер – Фрайбург
|3 : 1
|27.01
|17:30
|
Вольфсбург – Кельн
|1 : 1
|27.01
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|0 : 0
|28.01
|17:30
|
Унион Б – Дармштадт
|1 : 0
|28.01
|19:30
|
Боруссия Д – Бохум
|3 : 1
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|23
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|13
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|16
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|14
|1
|5