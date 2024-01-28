Нойер считает, что Клопп мог бы возглавить «Баварию»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп однажды может возглавить мюнхенцев.

37-летний голкипер ответил на вопрос фаната «Баварии» о возможном назначении Клоппа в «Баварию» в будущем.

«Думаю, это зависит от него. Я не думаю, что «Бавария» имеет что-то против, потому что он известный, очень хороший, опытный, тактически проницательный тренер, который заслужил большое уважение со стороны всех футболистов и спортсменов.

Я считаю, что он определенно является потенциальным кандидатом, который мог бы в какой-то момент работать в «Баварии». Хочет ли он это сделать, это, конечно, его дело. Может быть, он хочет сначала сделать перерыв в работе», – приводит слова Нойера Bayern&Germany.

Клопп 26 января объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.