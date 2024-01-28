Хет-трик Фюллькруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»

Дортмундская «Боруссия» дома победила «Бохум» в матче 19-го тура бундеслиги — 3:1.

У хозяев хет-трик оформил Никлас Фюллькруг. Гости отыграли один мяч благодаря автоголу Нико Шлоттербека.

Дортмундцы одержали третью победу подряд. Команда набрала 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Бохум» с 20 очками — на 14-й строчке.